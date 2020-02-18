Ракурсhttps://racurs.ua/
Увидеть мир в глазах Путина может только мазохист — Геращенко. Фото: 5 канал
Увидеть мир в глазах Путина может только мазохист — Геращенкоhttps://racurs.ua/n133865-uvidet-mir-v-glazah-putina-mojet-tolko-mazohist-geraschenko.htmlРакурс
Ирина Геращенко, народный депутат от «Европейской солидарности», заявила, что обострение ситуации на Донбассе именно 18 февраля произошло не просто так. По ее словам, спецслужбы РФ любят символичные даты, поэтому и идти в наступление они решили в день, когда шесть лет назад начались расстрелы на Майдане.
Таким образом боевики решили напомнить о трагических событиях на Майдане, считает Геращенко. Об этом она заявила на заседании Верховной Рады во вторник, 18 февраля.
Сегодняшняя военная провокация — это не просто так. КГБисты очень любят символические даты. Это напоминание о Майдане, где за ними так же стояла Россия. Россия и Кремль. И увидеть мир в глазах Путина может только мазохист, — отметила Геращенко.
Она добавила, что шесть лет назад власть так же считала, что она навсегда, надолго и она безнаказанна.
Но, к сожалению, сегодня очень много уроков забывается и мы чувствуем дыхание реванша, — отметила нардеп.
Она также призвала Верховную Раду собраться на внеочередное заседание, чтобы ввести две важные даты — о годовщине Революции достоинства и годовщине аннексии Крыма.
Напомним, российские боевики сегодня утром атаковали позиции украинских войск на Донбассе в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, расположенных в районе города Золотого Луганской области, где осенью прошлого года произошло разведение сил.
В результате боев погиб один украинский военный, четверо — тяжело ранены.
Загрузка...