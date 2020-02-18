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Побачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст — Геращенко. Фото: 5 канал

Побачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст — Геращенко

18 лют 2020, 10:45
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Ірина Геращенко, народний депутат від «Європейської солідарності», заявила, що загострення ситуації на Донбасі саме 18 лютого відбулося не просто так. За її словами, спецслужби РФ люблять символічні дати, тому і йти в наступ вони вирішили в день, коли шість років тому почалися розстріли на Майдані.

Так бойовики вирішили нагадати про трагічні події на Майдані, вважає Геращенко. Про це вона заявила на засіданні Верховної Ради у вівторок, 18 лютого.

Сьогоднішня військова провокація — це не просто так. КДБісти дуже люблять символічні дати. Це нагадування про Майдан, де за ними так само стояла Росія. Росія і Кремль. І побачити світ в очах Путіна може тільки мазохіст, — зазначила Геращенко.

Вона додала, що шість років тому влада так само вважала, що вона назавжди, надовго і вона безкарна.

Але, на жаль, сьогодні дуже багато уроків забувається і ми відчуваємо подих реваншу, — зазначила нардеп.

Вона також закликала Верховну Раду зібратися на позачергове засідання, щоб ввести дві важливі дати — про річницю Революції гідності і річницю† анексії Криму.

Нагадаємо, російські бойовики сьогодні вранці атакували позиції українських військ на Донбасі в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, розташованих в районі міста Золотого Луганської області, де восени минулого року відбулося розведення сил.

Внаслідок бойових дій загинув один український військовий, четверо — важко поранені.


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