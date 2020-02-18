Ракурсhttps://racurs.ua/
Побачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст — Геращенко. Фото: 5 канал
Побачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст — Геращенкоhttps://racurs.ua/ua/n133865-pobachyty-myr-v-ochah-putina-moje-tilky-mazohist-geraschenko.htmlРакурс
Ірина Геращенко, народний депутат від «Європейської солідарності», заявила, що загострення ситуації на Донбасі саме 18 лютого відбулося не просто так. За її словами, спецслужби РФ люблять символічні дати, тому і йти в наступ вони вирішили в день, коли шість років тому почалися розстріли на Майдані.
Так бойовики вирішили нагадати про трагічні події на Майдані, вважає Геращенко. Про це вона заявила на засіданні Верховної Ради у вівторок, 18 лютого.
Сьогоднішня військова провокація — це не просто так. КДБісти дуже люблять символічні дати. Це нагадування про Майдан, де за ними так само стояла Росія. Росія і Кремль. І побачити світ в очах Путіна може тільки мазохіст, — зазначила Геращенко.
Вона додала, що шість років тому влада так само вважала, що вона назавжди, надовго і вона безкарна.
Але, на жаль, сьогодні дуже багато уроків забувається і ми відчуваємо подих реваншу, — зазначила нардеп.
Вона також закликала Верховну Раду зібратися на позачергове засідання, щоб ввести дві важливі дати — про річницю Революції гідності і річницю† анексії Криму.
Нагадаємо, російські бойовики сьогодні вранці атакували позиції українських військ на Донбасі в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, розташованих в районі міста Золотого Луганської області, де восени минулого року відбулося розведення сил.
Внаслідок бойових дій загинув один український військовий, четверо — важко поранені.
Загрузка...