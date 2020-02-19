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Автопогрузчик раздавил двух человек в порту. Фото: Нацполиция

Трагедия в порту Одесской области: погрузчик раздавил двух человек (ФОТО)

19 фев 2020, 14:03
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В Одесской области в результате трагедии в порту «Южный» погибли два человека.

Автопогрузчик, который двигался назад, раздавил двух работников порта. Вследствие полученных травм на месте погибли 45-летняя работница склада и 22-летний охранник. Событие произошло 19 февраля, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о его правовой квалификации.

Местное издание «Думская» пишет, что водитель автопогрузчика не заметил людей и совершил на них наезд. Работники порта умерли еще до приезда медиков. Отмечается, что водитель находится в шоковом состоянии.

Автопогрузчик раздавил двух человек в порту. Фото: Нацполиция

Напомним, в январе в Днепропетровской области спасатели вытащили из водоема автомобиль с четырьмя телами. Люди погибли в результате того, что автомобиль съехал в пруд.


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