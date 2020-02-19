Автонавантажувач розчавив двох осіб в порту. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n133956-tragediya-v-portu-odeskoyi-oblasti-navantajuvach-rozchavyv-dvoh-osib-foto.html

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В Одеській області внаслідок трагедії в порту «Южний» загинули двоє осіб.

Автонавантажувач, який рухався назад, розчавив двох працівників порту. Внаслідок отриманих травм на місці загинули 45-річна працівниця складу та 22-річний охоронець. Подія сталася 19 лютого, повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зараз на місці події працюють поліцейські. Встановлюються обставини події та вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Місцеве видання «Думська» пише, що водій автонавантажувача не помітив людей і скоїв на них наїзд. Працівники порту померли ще до приїзду медиків. Зазначається, що водій знаходиться в шоковому стані.

Нагадаємо, в січні у Дніпропетровській області рятувальники дістали з водойми автомобіль із чотирма тілами. Люди загинули внаслідок того, що автомобіль з’їхав у ставок.