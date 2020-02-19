Новый коронавирус добрался до Ирана: двое инфицированных

Новый коронавирус добрался до Ирана: двое инфицированныхhttps://racurs.ua/n133957-novyy-koronavirus-dobralsya-do-irana-dvoe-inficirovannyh.htmlРакурс
Новый коронавирус SARS-CoV-2, вспышка которого началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухане, уже добрался Ирана.
У двух людей предварительное тестирование дало положительный результат на новый коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана.
В настоящее время проводится второй тест, который подтвердит или опровергнет обнаружение вируса.
Также возросло количество людей, у которых обнаружили коронавирус на пассажирском лайнере Diamond Princess, находящимся у берегов Японии, с которого сегодня сняли карантин.
Зафиксировано 79 новых случаев заражения.
Таким образом, количество инфицированных пассажиров и членов экипажа этого судна возросло до 621, из них 20 человек находятся в тяжелом состоянии, один человек выздоровел.
Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)
Напомним, японский врач-эпидемиолог, который вчера побывал на борту Diamond Princess, был шокирован тем, насколько неправильно на судне организованы карантинные мероприятия.