Новый коронавирус добрался до Ирана: двое инфицированных

Миром ширится коронавирус

https://racurs.ua/n133957-novyy-koronavirus-dobralsya-do-irana-dvoe-inficirovannyh.html

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Новый коронавирус SARS-CoV-2, вспышка которого началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухане, уже добрался Ирана.

У двух людей предварительное тестирование дало положительный результат на новый коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана.

В настоящее время проводится второй тест, который подтвердит или опровергнет обнаружение вируса.

Также возросло количество людей, у которых обнаружили коронавирус на пассажирском лайнере Diamond Princess, находящимся у берегов Японии, с которого сегодня сняли карантин.

Зафиксировано 79 новых случаев заражения.

Таким образом, количество инфицированных пассажиров и членов экипажа этого судна возросло до 621, из них 20 человек находятся в тяжелом состоянии, один человек выздоровел.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, японский врач-эпидемиолог, который вчера побывал на борту Diamond Princess, был шокирован тем, насколько неправильно на судне организованы карантинные мероприятия.