Новий коронавірус дістався до Ірану: двоє інфікованих

У світі поширюється коронавірус

https://racurs.ua/ua/n133957-novyy-koronavirus-distavsya-do-iranu-dvoie-infikovanyh.html

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Новий коронавірус SARS-CoV-2, спалах якого розпочався у грудні минулого року в китайському місті Ухані, вже дістався Ірану.

У двох людей попереднє тестування дало позитивний результат на новий коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Ірану.

Наразі проводиться другий тест, який підтвердить або спростує виявлення вірусу.

Також зросла кількість людей, у яких виявили коронавірус на пасажирському лайнері Diamond Princess, котрий перебуває біля берегів Японії, і з якого сьогодні зняли карантин.

Зафіксовано 79 нових випадків зараження.

Таким чином, кількість інфікованих пасажирів та членів екіпажу цього судна зросла до 621, з них 20 осіб перебувають у тяжкому стані, одна людина видужала.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, японський лікар-епідеміолог, який вчора побував на борту Diamond Princess, був шокований тим, наскільки неправильно на судні організовані карантинні заходи.