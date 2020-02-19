Новий коронавірус дістався до Ірану: двоє інфікованих

Новий коронавірус дістався до Ірану: двоє інфікованихhttps://racurs.ua/ua/n133957-novyy-koronavirus-distavsya-do-iranu-dvoie-infikovanyh.htmlРакурс
Новий коронавірус SARS-CoV-2, спалах якого розпочався у грудні минулого року в китайському місті Ухані, вже дістався Ірану.
У двох людей попереднє тестування дало позитивний результат на новий коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Ірану.
Наразі проводиться другий тест, який підтвердить або спростує виявлення вірусу.
Також зросла кількість людей, у яких виявили коронавірус на пасажирському лайнері Diamond Princess, котрий перебуває біля берегів Японії, і з якого сьогодні зняли карантин.
Зафіксовано 79 нових випадків зараження.
Таким чином, кількість інфікованих пасажирів та членів екіпажу цього судна зросла до 621, з них 20 осіб перебувають у тяжкому стані, одна людина видужала.
Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)
Нагадаємо, японський лікар-епідеміолог, який вчора побував на борту Diamond Princess, був шокований тим, наскільки неправильно на судні організовані карантинні заходи.