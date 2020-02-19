В ВСУ рассказали подробности обстрела на Донбассе. Фото: 24 канал

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Обстрелы на Донбассе 18 февраля осуществлялись из запрещенного минскими договоренностями оружия. Пиковая фаза обстрелов длилась около 2,5 часов.

Украинские военные дали адекватный ответ на нападения боевиков. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Валерий, передает «АрміяInform».

Всем стрелковым оружием и минометами ложили. Мы их не трогаем, конечно, а они решили нас немного побороть. Адекватный ответ дали, а что делать? Когда тебя бьют по морде, ты же не будешь складывать ручки. Надавали им немного, — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что украинские военные, согласно минским договоренностям, не могут использовать крупнокалиберное оружие, поэтому ответные обстрелы велись из разрешенного вооружения.

Они пошли в наступление, хотели отбить территорию, но мы выстояли, — добавил военный.

Отмечается, что оккупанты использовали ствольную артиллерию калибра 152 мм и калибра 122 мм. Кроме того, боевики ЛДНР выпустили по позициям наших защитников 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины с 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, боевые действия возобновились 18 февраля на Донбассе — в очередной раз нарушили перемирие пророссийские боевики. Под Золотым оккупанты атаковали позиции украинских военнослужащих из запрещенного минскими соглашениями оружия. Вследствие агрессии погиб один боец сил ООС, четверо получили ранения.