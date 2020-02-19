У ВСУ розповіли подробиці обстрілу на Донбасі. Фото: 24 канал

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Обстріли на Донбасі 18 лютого здійснювалися з забороненої мінськими домовленостями зброї. Пікова фаза обстрілів тривала близько 2,5 годин.

Українські військові дали адекватну відповідь на напади бойовиків. Про це розповів військовослужбовець Збройних сил України Валерій, передає «АрміяInform».

Всією стрілецькою зброєю та мінометами клали. Ми їх не чіпаємо, звичайно, а вони вирішили нас трохи побороти. Адекватну відповідь дали, а що робити? Коли тебе б’ють по морді, ти ж не будеш складати ручки. Надавали їм трохи, — розповів військовослужбовець.

Він зазначив, що українські військові, згідно з мінським домовленостям, не можуть використовувати крупнокаліберну зброю, тому обстріли у відповідь на напади бойовиків велися з дозволеного озброєння.

Вони пішли в наступ, хотіли відбити територію, але ми вистояли, — додав військовий.

Зазначається, що окупанти використовували ствольну артилерію калібру 152 мм і калібру 122 мм. Окрім того, бойовики ЛДНР випустили по позиціях наших захисників 164 міни з мінометів калібру 120 мм і 44 міни з 82-мм мінометів. Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, бойові дії поновилися 18 лютого на Донбасі — вчергове порушили перемир’я проросійські бойовики. Під Золотим окупанти атакували позиції українських військовослужбовців з забороненої мінськими угодами зброї. Внаслідок агресії загинув один боєць сил ООС, четверо отримали поранення.