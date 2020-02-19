Украинский самолет приземлился в Ухане. Фото: посольство Украины в КНР

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Ракурс

Эвакуация украинцев из Китая уже началась. Спецборт авиакомпании SkyUp уже приземлился в Ухане — центре распространения коронавируса.

Самолет заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Их прибытие в Киев ожидается утром 20 февраля. Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, теперь украинцы и иностранные граждане смогут вылететь из Китая. На борту находится опытная команда медиков. Секретарь СНБО отметил, что перелет будет комфортным и спокойным.

По данным посольства Украины в Китае и Монголии, украинцы и иностранцы, которых эвакуируют из Китая из-за коронавируса Covid-2019, уже проходят регистрацию на спецрейс авиакомпании SkyUp.

Пассажиры украинского рейса в обязательном порядке проходят санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания коронавируса.

Как писал «Ракурс», 48 граждан Украины и 29 подданных иностранных государств, которых также будут забирать в Киев согласно межправительственным договоренностям, уже прошли регистрацию и ждут вылета в терминалах аэропорта Уханя.