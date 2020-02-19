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Ракурс
Український літак приземлився в Ухані. Фото: посольство України в КНР

Евакуація з Китаю: український літак приземлився в Ухані (ФОТО)

19 лют 2020, 17:33
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Евакуація українців з Китаю вже почалася. Спецборт авіакомпанії SkyUp вже приземлився в Ухані — центрі розповсюдження коронавірусу.

Літак забере 48 українців та 29 іноземних громадян. Їхнє прибуття до Києва очікується вранці 20 лютого. Про це на своїй сторінці в Facebook написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

За його словами, тепер українці та іноземні громадяни зможуть вилетіти з Китаю. На борту є досвідчена команда медиків. Секретар РНБО зазначив, що переліт буде комфортним і спокійним.

За даними посольства України в Китаї та Монголії, українці та іноземці, яких евакуювали з Китаю через коронавірус Covid-2019, вже проходять реєстрацію на спецрейс авіакомпанії SkyUp.

Пасажири українського рейсу в обов’язковому порядку проходять санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання коронавірусом.

Український літак приземлився в Ухані. Фото: посольство України в КНР

Як писав «Ракурс», 48 громадян України та 29 підданих іноземних держав, яких також будуть забирати в Київ згідно з міжурядовими домовленостями, вже пройшли реєстрацію і чекають вильоту в терміналах аеропорту Уханя.


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