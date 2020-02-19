Платформа примирения Сивохо: реакция соцсетей на инициативу власти

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Ракурс

Запуск национальной платформы примирения и единства, который должен был состояться сегодня, 19 февраля, отложили после эскалации боевых действий на фронте. Во вторник советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо отметил, что из-за боевых действий в районе Золотого и гибели украинского военного, запуск платформы примирения пока отложен.

Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Непрерывно, — написал в Фейсбуке Сивохо.

Напомним, что в прошлом году президент Владимир Зеленский заявил о намерении работать над прекращением огня, примирением и безопасной реинтеграцией Донбасса. А еще спустя месяц в интервью «Укринформу» Сивохо сообщил, что «пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощение», поскольку на протяжении последних пяти лет «столько всего было сказано и не сказано, сделано не так, либо не сделано вообще».

«Ракурс» собрал реакцию соцсетей на план украинской власти создать национальную платформу для примирения.

Историк и журналист Вахтанг Кипиани предложил свой собственный вариант платформы для согласия, примирения и дружбы народов. По его мнению, сначала должно состояться безусловное признание гражданами Украины: факта российской агрессии; суверенитета международно признанных границ Украины; никчемности так называемых «народных республик». Также он выступил против спецстатуса для ОРДЛО, и предложил создать крымскотатарскую автономию вместо АРК. Кроме этого, Кипиани считает, что необходимо «ликвидировать» в Россию активных коллаборационистов, участников незаконных милитаристских формирований и лишить их перспектив участия в политике, общественной жизни, бизнесе.

Блогер Сергей Иванов напомнил, что яркий пример платформы примирения и единства состоялся в 18 февраля Золотом.

Примирение — формата 120 мм, единство — формата 1 «200», 4 «300» (если верить официальным данным). Боюсь представить следующий этап этого торжества гуманизма. Спасибо нашим воинам, вечная память погибшему герою. P. S. Владимир Зеленский, так что там в глазах Путина?, — написал Иванов.

В свою очередь, пользователя Виталия Овчаренко беспокоит вопрос компетентности Сергея Сивохо.

А кто такой Сивохо? Каков его вклад в общественно-политическую жизнь Донетчины и Луганщины? Я не знаю что такого сделал Сивохо, чтобы выступать с любыми ценностными вещами о «примирении», «конфликте»? Какая вообще его компетенция? Кто такая эта так называемая «команда Сивохо»?, — спрашивает Овчаренко в Фейсбук.

А диалог простым людям нужен, как зайцу стоп-сигнал. Простые люди из Киева не нападали на простых людей из Донецка. Это простые люди из соседней страны, но с ними какой диалог? У них приказ и «можем повторить…», — отмечают другие пользователи соцсетей.

Это стандартные подходы во внешней политике наших братьев. Если вы перестанете бороться с мельницами, изучите все конфликты с участием РФ за последние 25 лет, то все станет на свои места. Никакого цинизма, просто такова их политика. И чем больше вы будете «впаривать» примирение, тем больше людей погибнет, — констатируют другие.

Донбасс устраивает замороженный конфликт: двойные пенсии, дешевая электроэнергия и газ. Кто хотел, уже уехал. Нужно забрать беспомощных стариков и стена, — более радикально настроены некоторые пользователи.

Не дадут вам этого сделать. Не выгодно это примирение никому. На войне наживаются, на перевозках наживаются, — сетуют другие, которые поддерживают план примирения Сивохо.

Какая же злоба сидит в украинцах. Человек просто мир хочет наладить. Сколько вам войны еще нужно 10, 30 лет?, — спрашивают люди, поддерживающие курс на примирение.

У нас в Украине, господин хороший, солидарная система, если это понятно конечно! Пора бы это знать и не гнать популистскую ересь. Эти регионы не вносят вклад в Пенсионный фонд Украины, пополняют бюджет террористических организаций. Достаточно того, что государство смотрит сквозь пальцы на этот вопрос, не проверяя регистраций в серой зоне — напоминают другие.

Порошенко, будучи у власти на протяжении 28 лет, совместно с остальными уродами так называемой элитой, вели страну к тому, что мы сейчас имеем. Ситуацию нужно предупреждать, — не обошлось и без упоминаний об экс-президенте.