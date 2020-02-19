Платформа примирення Сивохо: реакція соцмереж на ініціативу влади

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Ракурс

Запуск національної платформи примирення і єдності, який мав відбутися сьогодні, 19 лютого, відклали після ескалації бойових дій на фронті. У вівторок радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо зазначив, що через бойові дії поблизу Золотого та загибель українського військового, запуск платформи примирення наразі відкладено.

Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Не публічно. Системно. Безперервно, — написав у Фейсбук Сивохо.

Нагадаємо, торік президент Володимир Зеленський зазначив, що він прагне припинення вогню, примирення та безпечної реінтеграції Донбасу. А ще за місяць в інтерв’ю «Укрінформу» Сивохо повідомив, що «настав час виправляти помилки, вибачати та просити вибачення», оскільки впродовж останніх п’яти років «стільки всього було сказано і не сказано, зроблено не так або не зроблено взагалі».

«Ракурс» зібрав реакцію соцмереж на план української влади створити національну платформу для примирення.

Історик та журналіст Вахтанг Кіпіані запропонував свій власний варіант платформи для згоди, примирення і дружби народів. На його думку, спочатку має відбутися безумовне визнання громадянами України факту російської агресії, непорушності міжнародно визнаних кордонів України, нікчемності так званих «народних республік». Також він виступив проти спецстатусів для ОРДЛО, і запропонував створити кримськотатарську автономію замість АРК. Окрім цього, Кіпіані вважає, що необхідно видалити до Росії активних колаборантів, учасників незаконних мілітарних формувань та позбавити їх перспектив участі в політиці, суспільному житті, бізнесі.

Блогер Сергій Іванов нагадав, що яскравий приклад платформи примирення та єдності відбувся в Золотому.

Примирення — формату 120 мм, єдність — формату 1 «200», 4 «300» (якщо вірити офіційним даним). Боюся уявити наступний етап цього свята гуманізму. Дякую нашим воїнам, вічна пам’ять загиблому герою. P. S. Володимире Зеленський, так що там в очах Путіна?, — написав Іванов.

Користувача Віталія Овчаренка турбує питання компетентності Сергія Сивохи.

А хто такий Сивоха? Який його внесок у громадсько-політичне життя Донеччини та Луганщини? Я не знаю що такого зробив Сивохо, щоб виступати з будь якими ціннісними речами про «примирення», «конфлікт»? Яка взагалі його компетенція? Хто така ця так звана «команда Сивохи»?, — запитує Овчаренко у Фейсбук.

А діалог простим людям потрібен, як зайцю стоп-сигнал. Прості люди з Києва не нападали на простих людей з Донецька. Це прості люди з сусідньої країни, але з ними якийсь діалог?, — дискутують користувачі Фейсбук.

Це стандартні підходи в зовнішній політиці наших братів. Вивчіть всі конфлікти за участю РФ за останні 25 років, тоді все стане на свої місця. Ніякого цинізму, просто така їхня політика. І чим більше ви будете «впарювати» примирення, тим більше людей загине, — резюмують одні.

Донбас влаштовує заморожений конфлікт: подвійні пенсії, дешева електроенергія і газ. Хто захотів, той вже виїхав. Потрібно забрати безпомічних літніх людей і стіна, — пишуть радикальніше налаштовані користувачі соцмереж.

Не дадуть вам це зробити. Не вигідне це примирення нікому. На війні наживаються, на перевезеннях наживаються, — зі зневірою пишуть користувачі, які підтримують платформу примирення Сивохи.

Яка ж злість сидить в українцях. Людина просто мир хоче налагодити. Скільки вам війни ще потрібно 10, 30 років?, — запитують інші.

Не треба «гнати» популістську брехню. Ці регіони не вносять вклад у Пенсійний фонд України, поповнюють бюджет терористичних організацій. Досить того, що держава дивиться крізь пальці на це питання, не перевіряючи реєстрацій в сірій зоні, — зауважують користувачі.

Порошенко, будучи при владі впродовж 28 років, спільно з рештою виродків з так званої еліти, вели країну до того, що ми зараз маємо. Ситуацію потрібно попереджати, — не обійшлося у коментарях без згадок про екс-президента.

Президент України Володимир Зеленський, як і раніше воює зі своїм попередником Петром Порошенком, а не з главою країни-агресора Володимиром Путіним, — констатують користувачі.