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Ракурс
Мишель Обама. Фото: WhoWhatWear

Мишель Обама поделилась ретро-снимком с выпускного вечера (ФОТО)

20 фев 2020, 16:54
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Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель решила поделиться ретро-снимком со своего выпускного вечера.

Фотографию бывшая первая леди США опубликовала в Instagram.

На снимке молодая Мишель позирует в бледно-розовом атласном платье с открытым верхом, глубоким декольте и высоким разрезом внизу, сидя в плетеном кресле. Поверх платья Обама надела пиджак из такой же ткани.

Мишель Обама. Фото: Instagram

В подписи к снимку бывшая первая леди Америки уточнила, что фотография была сделана в 1982 году.

Обама также призвала все американские школы присоединиться к программе Prom Challenge. Школа, которая победит в конкурсе, в качестве приза получит бесплатный выпускной вечер.

Главной целью программы Prom Challenge является привитие ученикам политической активности, что позволит повысить явку молодежи на выборах.

Источник: Ракурс


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