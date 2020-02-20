Мишель Обама. Фото: WhoWhatWear

https://racurs.ua/n134027-mishel-obama-podelilas-retro-snimkom-s-vypusknogo-vechera-foto.html

Ракурс

Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель решила поделиться ретро-снимком со своего выпускного вечера.

Фотографию бывшая первая леди США опубликовала в Instagram.

На снимке молодая Мишель позирует в бледно-розовом атласном платье с открытым верхом, глубоким декольте и высоким разрезом внизу, сидя в плетеном кресле. Поверх платья Обама надела пиджак из такой же ткани.

В подписи к снимку бывшая первая леди Америки уточнила, что фотография была сделана в 1982 году.

Обама также призвала все американские школы присоединиться к программе Prom Challenge. Школа, которая победит в конкурсе, в качестве приза получит бесплатный выпускной вечер.

Главной целью программы Prom Challenge является привитие ученикам политической активности, что позволит повысить явку молодежи на выборах.