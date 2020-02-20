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Ракурс
Мішель Обама. Фото: WhoWhatWear

Мішель Обама поділилася ретро-знімком із випускного вечора (ФОТО)

20 лют 2020, 16:54
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Дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель вирішила поділитися ретро-знімком зі свого випускного вечора.

Фотографію колишня перша леді США опублікувала в Instagram.

На знімку молода Мішель позує в блідо-рожевій атласній сукні з відкритим верхом, глибоким декольте та високим розрізом внизу, сидячи в плетеному кріслі. Поверх сукні Обама одягла піджак із такої ж тканини.

Мішель Обама. Фото: InstagramУ підписі до знімку колишня перша леді Америки уточнила, що фотографія була зроблена в 1982 році.

Обама також закликала всі американські школи приєднатися до програми Prom Challenge. Школа, яка переможе в конкурсі, у якості призу отримає безкоштовний випускний вечір.

Головною метою програми Prom Challenge є виховання у учнів політичної активності, що дозволить підвищити явку молоді на виборах.

Джерело: Ракурс


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