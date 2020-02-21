Гончарук: Весной придется пересмотреть бюджет на 2020 год

Алексей Гончарук. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n134063-goncharuk-vesnoy-pridetsya-peresmotret-budjet-na-2020-god.html

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время своего сегодняшнего отчета перед Верховной Радой о проделанной работе правительства заявил, что в настоящее время Минэкономики работает над новым макроэкономическим прогнозом, так как экономическая ситуация за последние месяцы резко изменилась.

Гончарук считает, что новый макроэкономический прогноз будет готов через несколько недель. После этого будет необходимо пересмотреть бюджет на 2020 год. По мнению Гончарука, пересмотр бюджета возможен весной.

Премьер-министр сообщил, что Государственная налоговая служба Украины в феврале должна выполнить план по наполнению государственной казны. Недовыполнение плана ожидается по поступлениям от Государственной таможенной службы в связи с изменением курсовой разницы.

Гончарук считает, что основанием для пересмотра бюджета на 2020 год является изменение цен на основные энергоресурсы, а также укрепление курса гривны по отношению к доллару США. Как известно, в предыдущем макроэкономическом прогнозе был заложен курс 27 грн за долл.