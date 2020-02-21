Гончарук: Навесні доведеться переглянути бюджет на 2020 рік

Олексій Гончарук. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n134063-goncharuk-navesni-dovedetsya-pereglyanuty-budjet-na-2020-rik.html

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час свого сьогоднішнього звіту перед Верховною Радою про виконану роботу уряду заявив, що наразі Мінекономіки працює над новим макроекономічним прогнозом, так як економічна ситуація за останні місяці різко змінилася.

Гончарук вважає, що новий макроекономічний прогноз буде готовий через кілька тижнів. Після цього буде необхідно переглянути бюджет на 2020 рік. На думку Гончарука, перегляд бюджету можливий навесні.

Прем'єр-міністр повідомив, що Державна податкова служба України у лютому повинна виконати план з наповнення державної скарбниці. Недовиконання плану очікується по надходженнях від Державної митної служби у зв’язку зі зміною курсової різниці.

Гончарук вважає, що підставою для перегляду бюджету на 2020 рік є зміна цін на основні енергоресурси, а також зміцнення курсу гривні по відношенню до долара США. Як відомо, у попередньому макроекономічному прогнозі був закладений курс 27 грн за дол.