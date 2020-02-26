Всеволод Ковальчук, фото: социальные сети

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Исполняющий обязанности главы правления «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук подает в отставку.

Соответствующие обязанности он сложит с себя уже сегодня. Об этом Ковальчук сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев, — отметил Ковальчук.

Намерение уходить с поста Ковальчук объясняет, в частности, несогласием с текущей политикой в ​​отрасли, которую осуществляет профильное министерство.

По словам Ковальчука, его обращение наблюдательный совет «Укрэнерго» рассмотрел на прошлой неделе и принял решение о прекращении его полномочий.

Ковальчук возглавил «Укрэнерго» в 2015 году. Кто именно заменит его на посту, в настоящее время не известно.

«Укрэнерго» осуществляет управление Объединенной энергосистемой Украины и передачу электроэнергии магистральными электросетями.

Напомним, в конце декабря Ковальчук заявил, что его с июня 2019 года шантажируют неизвестные лица.