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Всеволод Ковальчук, фото: социальные сети
И. о. главы «Укрэнерго» Ковальчук уходит с постаhttps://racurs.ua/n134281-i-o-glavy-ukrenergo-kovalchuk-uhodit-s-posta.htmlРакурс
Исполняющий обязанности главы правления «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук подает в отставку.
Соответствующие обязанности он сложит с себя уже сегодня. Об этом Ковальчук сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев, — отметил Ковальчук.
Намерение уходить с поста Ковальчук объясняет, в частности, несогласием с текущей политикой в отрасли, которую осуществляет профильное министерство.
По словам Ковальчука, его обращение наблюдательный совет «Укрэнерго» рассмотрел на прошлой неделе и принял решение о прекращении его полномочий.
Ковальчук возглавил «Укрэнерго» в 2015 году. Кто именно заменит его на посту, в настоящее время не известно.
«Укрэнерго» осуществляет управление Объединенной энергосистемой Украины и передачу электроэнергии магистральными электросетями.
Напомним, в конце декабря Ковальчук заявил, что его с июня 2019 года шантажируют неизвестные лица.
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