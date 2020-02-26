Всеволод Ковальчук, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n134281-v-o-golovy-ukrenergo-kovalchuk-yde-z-posady.html

Ракурс

Виконувач обов’язків голови правління «Укренерго» Всеволод Ковальчук подає у відставку.

Відповідні обов’язки він складе із себе вже сьогодні. Про це Ковальчук повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців, — зазначив Ковальчук.

Намір йти з посади Ковальчук пояснює, зокрема, незгодою з поточною політикою в галузі, котру здійснює профільне міністерство.

За словами Ковальчука, його звернення наглядова рада «Укренерго» розглянула минулого тижня й ухвалила рішення про припинення його повноважень.

Ковальчук очолив «Укренерго» у 2015 році. Хто саме замінить його на посаді, наразі не відомо.

«Укренерго» здійснює управління Об'єднаною енергосистемою України та передачу електроенергії магістральними електромережами.

Нагадаємо, наприкінці грудня Ковальчук заявляв, що його з червня 2019 року шантажують невідомі особи.