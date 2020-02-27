США предрекают России провал в гибридной войне. Фото: Укринформ

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Шесть лет назад, 27 февраля 2014 года, началась активная стадия оккупации Крыма. В ночь с 26 на 27 февраля российские военные захватили все здания органов власти в Крыму, подняв над ними российские флаги.

В связи с шестой годовщиной попытки оккупации украинского полуострова Соединенные Штаты Америки призвали Россию немедленно вывести из Крыма свои войска, а также выступили против преследования коренного народа полуострова — крымских татар. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В заявлении сказано, что Соединенные Штаты никогда не признавали и не признают оккупацию украинского полуострова. США призвали Россию прекратить аннексию Крыма и остановить репрессии против крымских татар. Также Америка считает, что Россия руководствуется ложью, ее усилия обречены на провал.

В заявлении отмечается, что российские оккупационные власти продолжают нарушать права человека и основные свободы, жестоко заставляя молчать гражданское общество и средства массовой информации, а также ограничивают свободу вероисповедания. Кроме того, более 80 крымских татар власти Крыма арестовали за мирное противодействие оккупации, а некоторых — даже подвергли пыткам.

В документе подчеркивается, что члены крымскотатарской общины продолжают подвергаться необоснованным обыскам в их домах и мечетях, наблюдению и запугиванию со стороны оккупационных властей.

Соединенные Штаты призвали Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму в отместку за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму.

Напомним, ранее на форуме Age of Crimea, посвященному Дню сопротивления Крыма оккупации, Владимир Зеленский высказал надежду, что Крым будет деоккупирован, а Александр Усик проведет бой в Судаке, Джамала выступит в Коктебеле, Олег Сенцов презентует новую ленту в Ялте.