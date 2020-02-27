США пророкують Росії провал у гібридній війні. Фото: Укрінформ

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Шість років тому, 27 лютого 2014 року, почалася активна стадія окупації Криму. В ніч з 26 на 27 лютого російські військові захопили всі будівлі органів влади в Криму, піднявши над ними російські прапори.

У зв’язку з шостою річницею спроби окупації українського півострова Сполучені Штати Америки закликали Росію негайно вивести з Криму свої війська, а також виступили проти переслідування корінного народу півострова — кримських татар. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.

У заяві сказано, що Сполучені Штати ніколи не визнавали та не визнають окупацію українського півострова. США закликали Росію припинити анексію Криму та зупинити репресії проти кримських татар. Також Америка вважає, що Росія керується брехнею, її зусилля приречені на провал.

У заяві наголошується, що російські окупаційні власті продовжують порушувати права людини та основні свободи, жорстоко змушуючи мовчати громадянське суспільство й засоби масової інформації, а також обмежують свободу віросповідання. Окрім того, понад 80 кримських татар влада Криму заарештувала за мирну протидію окупації, а деяких — навіть піддали тортурам.

У документі підкреслюється, що члени кримськотатарської громади продовжують піддаватися необгрунтованим обшукам в їхніх будинках і мечетях, залякуванням з боку окупаційної влади.

Сполучені Штати закликали Росію звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув’язнила в помсту за їхню мирну незгоду, і покласти край зловживанням Росії основними свободами в Криму.

Нагадаємо, раніше на форумі Age of Crimea, присвяченому Дню опору Криму окупації, Володимир Зеленський висловив надію, що Крим буде деокупований, а Олександр Усик проведе бій в Судаку, Джамала виступить в Коктебелі, Олег Сенцов презентує нову стрічку в Ялті.