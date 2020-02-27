Решение Гааги по делу ЮКОСа оказалось связанным с оккупацией Крыма. Фото: YouTube

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Суд по делу нефтяной компании ЮКОС использовал против Российской Федерации оккупацию Автономной Республики Крым.

РФ настаивала, что подписала, но не ратифицировала Договор к Энергетической хартии, что позволило акционерам ЮКОСа пойти в международный арбитраж. Апелляционный суд Гааги постановил, что Россия в ряде случаев соглашалась на временное применение международных договоров целиком, даже если их отдельные положения противоречили российскому законодательству. Об этом 27 февраля сообщает РБК.

Суд ссылался на договор, которым в России якобы была узаконена аннексия украинского Крыма. В 2014 году Конституционный суд России постановил, что Крым и Севастополь находятся в составе РФ с момента подписания этого договора (18 марта 2014 года), а не с момента «ратификации», которая состоялась через несколько дней. На момент подписания этого фейкового документа Крым и Севастополь уже были аннексированы. В Гааге указали, что положения этого договора по Крыму отклонялись от действующего законодательства РФ, потому что документ устанавливал новые государственные границы.

Также служители Фемиды приводят в качестве примера и другие международные договора при участии РФ, которые содержали положения, не соответствующие российскому законодательству. В суде напомнили о Соглашении между СССР и США о линии разграничения морских пространств 1990 года, которое стало выполняться на временной основе, хотя так и не вступило в силу в порядке ратификации. Также приведен пример соглашения от 1992 года между РФ, Евросоюзои, США и Японией, которое предусматривало основание международного научно-технического центра. На заседании указали, что иммунитеты, предоставленные сотрудникам этого центра, расходились с российским законодательством.

Напомним, 22 февраля Апелляционный суд Гааги своим решением обязал Россию выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС 50 млрд долл. Эта огромная сумма является компенсацией за экспроприацию нефтяной компании Россией.