Рішення Гааги у справі ЮКОСа виявилося пов'язаним із окупацією Криму. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n134344-krym-auknuvsya-sud-gaagy-u-spravi-ukosu-prygadav-rosiyi-okupaciu-pivostrova.html

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Суд у справі нафтової компанії ЮКОС використав проти Російської Федерації окупацію Автономної Республіки Крим.

РФ наполягала, що підписала, але не ратифікувала Договір до Енергетичної хартії, що дозволило акціонерам ЮКОСу піти у міжнародний арбітраж. Апеляційний суд Гааги постановив, що Росія в низці випадків погоджувалася на тимчасове застосування міжнародних договорів цілком, навіть якщо їх окремі положення суперечили російському законодавству. Про це 27 лютого повідомляє РБК.

Суд посилався на договір, яким у Росії нібито було узаконено анексію українського Криму. В 2014 році Конституційний суд РФ постановив, що Крим і Севастополь перебувають «у складі» РФ із моменту підписання цього договору (18 березня 2014 року), а не з моменту «ратифікації», яка відбулася через кілька днів. На момент підписання цього фейкового документу Крим і Севастополь вже були анексовані. У Гаазі вказали, що положення цього договору щодо Криму відхилялися від чинного законодавства РФ, тому що документ встановлював нові державні кордони.

Також служителі Феміди наводять й інші міжнародні договори за участі Росії, які містили положення, що не відповідають російському законодавству. Суд нагадав про Угоду між СРСР і США щодо лінії розмежування морських просторів 1990 року, яка стала виконуватися на тимчасовій основі, хоча так і не набула чинності в порядку ратифікації. Також наведено приклад угоди від 1992 року між РФ, Євросоюзом, США та Японією, що передбачала заснування Міжнародного науково-технічного центру. На засіданні вказали, що імунітети, надані співробітникам цього центру, розходилися з російським законодавством.

Нагадаємо, 22 лютого Апеляційний суд Гааги своїм рішенням зобов’язав Росію виплатити колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС 50 млрд дол. Ця величезна сума є компенсацією за експропріацію нафтової компанії Росією.