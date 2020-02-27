Михаил Гаврилюк, фото: Александр Сенко / Facebook

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Михаил Гаврилюк, депутат-мажоритарщик предыдущего созыва Верховной Рады и участник Революции достоинства, теперь работает таксистом в Киеве.

Об этом он сообщил в комментарии изданию «КП в Украине».

Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому, — отметил Гаврилюк.

Вчера жительница столицы Алла Железняк на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила, что водитель такси, которым она воспользовалась, был очень похож на экс-нардепа.

На водителя обратила внимание, как выходила из машины. Зовут Михаил, — отметила киевлянка.

На внеочередных выборах в Верховную Раду VIII созыва 26 октября 2014 года Гаврилюк победил на одномандатном избирательном округе № 95 в Киевской области, получив 19,43% голосов избирателей. Его выдвинула партия «Народный фронт».

На внеочередных выборах в 2019 году Гаврилюк также выдвигался на округе № 95, однако набрал там только 0,56%. После поражения он в своем Фейсбуке заявил, что будет искать новую работу.

Напомним, во время событий Евромайдана Гаврилюка захватили силовики, которые издевались над ним и били.