Михайло Гаврилюк, фото: Олександр Сенко / Facebook

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Михайло Гаврилюк, депутат-мажоритарник попереднього скликання Верховної Ради та учасник Революції гідності, тепер працює таксистом у Києві.

Про це він повідомив у коментарі виданню «КП в Україні».

Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому, — зазначив Гаврилюк.

Вчора жителька столиці Алла Желізняк на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила, що водій таксі, яким вона скористалася, був дуже схожим на екс-нардепа.

На водія звернула увагу, як виходила з авто. Звуть Михайло, — зазначила киянка.

На позачергових виборах до Верховної Ради VIII скликання 26 жовтня 2014 года Гаврилюк переміг на одномандатному виборчому окрузі № 95 на Київщині, здобувши 19,43% голосів виборців. Його висунула партія «Народний фронт».

На позачергових виборах у 2019 році Гаврилюк також висувався на окрузі № 95, проте набрав там лише 0,56%. Після поразки він у своєму Фейсбуці заявив, що шукатиме нову роботу.

Нагадаємо, під час подій Євромайдану Гаврилюка захопили силовики, котрі знущалися над ним та били.