З депутатів у таксисти: стало відомо, ким тепер працює козак Гаврилюк (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n134375-z-deputativ-u-taksysty-stalo-vidomo-kym-teper-pracuie-kozak-gavryluk-foto.htmlРакурс
Михайло Гаврилюк, депутат-мажоритарник попереднього скликання Верховної Ради та учасник Революції гідності, тепер працює таксистом у Києві.
Про це він повідомив у коментарі виданню «КП в Україні».
Зараз живу, як усі. Повернувся до звичайного темпу життя і дуже радий цьому, — зазначив Гаврилюк.
Вчора жителька столиці Алла Желізняк на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила, що водій таксі, яким вона скористалася, був дуже схожим на екс-нардепа.
На водія звернула увагу, як виходила з авто. Звуть Михайло, — зазначила киянка.
На позачергових виборах до Верховної Ради VIII скликання 26 жовтня 2014 года Гаврилюк переміг на одномандатному виборчому окрузі № 95 на Київщині, здобувши 19,43% голосів виборців. Його висунула партія «Народний фронт».
На позачергових виборах у 2019 році Гаврилюк також висувався на окрузі № 95, проте набрав там лише 0,56%. Після поразки він у своєму Фейсбуці заявив, що шукатиме нову роботу.
Нагадаємо, під час подій Євромайдану Гаврилюка захопили силовики, котрі знущалися над ним та били.