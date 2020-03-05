Шварценеггер требует от российской компании 10 млн долл. Фото: РИА

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Арнольд Шварценеггер, известный голливудский актер, хочет получить от российской компании-производителя роботов 10 млн долл., а также требует прекратить производить работов, похожих на него.

Компания Шварценеггера подает иск к производителю роботов Promobot, которая позволяет покупателям заказывать внешний вид работа по своему желанию, в частности, делать роботов похожими на людей. Продукт называется Android Robo-C, пишет TMZ.

Согласно иску, Шварцнеггер не давал разрешения Promobot использовать его образ для разработки роботов. Актер, как правило, очень строго относится к тому, что его лицо используется для рекламы, поскольку «такая деятельность принижает его трудно заработанную и заслуженную репутацию большой звезды кино».

Компания актера утверждает, что Promobot использует модель, похожую на Шварцнеггера, на публичных мероприятиях для продвижения и продажи Android Robo-C. Более того, российская компания якобы попросила Арнольда позировать на фото со своим роботом, но он отказался.

Promobot якобы заверил компанию известного актера, что она прекратит использовать работа, однако он снова появился на Нью-Йоркском ярмарке игрушек в конце февраля.

Шварценеггер не только хочет запретить компании Promobot использовать его лицо и голос, но также требует 10 млн долл. компенсации. Кроме того, он хочет выплаты за штрафные убытки и адвокатские расходы.

Напомним, в 2019 году был снят новый фильм «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.