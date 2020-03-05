Шварценеггер вимагає від російської компанії 10 млн дол. Фото: РИА

https://racurs.ua/ua/n134762-piratstvo-zlo-shvarcenegger-vymagaie-vid-rosiyskoyi-kompaniyi-10-mln-dol-za-stvorennya-robotiv.html

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Арнольд Шварценеггер, відомий голлівудський актор, хоче отримати від російської компанії-виробника роботів 10 млн дол., а також вимагає припинити виробляти роботи, схожі на нього.

Компанія Шварценеггера подає позов до виробника роботів Promobot, котра дозволяє покупцям замовляти зовнішній вигляд робота за своїм бажанням, зокрема, робити роботів схожими на людей. Продукт називається Android Robo-C, пише TMZ.

Відповідно до позову, Шварцнеггер не надавав дозволу Promobot використовувати його образ для вироблення роботів. Актор, як правило, дуже суворо ставиться до того, що його обличчя використовується для реклами, оскільки «така діяльність применшує його важко зароблену та заслужену репутацію великої зірки кіно».

Компанія актора стверджує, що Promobot використовує модель, схожу на Шварцнеггера, на публічних заходах для просування та продажу Android Robo-C. Більше того, російська компанія нібито попросила Арнольда позувати на фото зі своїм роботом, але він відмовився.

Promobot нібито запевнив компанію відомого актора, що вона припинить використовувати робота, проте він знову з’явився на Нью-Йоркському ярмарку іграшок наприкінці лютого.

Шварценеггер не тільки хоче заборонили компанії Promobot використовувати його обличчя та голос, але також вимагає 10 млн дол. компенсації. Окрім того, він хоче виплати за штрафні збитки та адвокатські витрати.

Нагадаємо, в 2019 році було знято новий фільм «Термінатор: Фатум» з Арнольдом Шварценеггером в головній ролі.