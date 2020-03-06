Растет число заболевших новым коронавирусом

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В России за сутки зарегистрировано еще шесть случаев инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2. Из них пятеро в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Состояние всех этих инфицированных удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

Таким образом, общее количество обнаруженных в стране случаев инфицирования возросло более чем вдвое и достигло десяти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что все инфицированные в течение последних двух недель бывали в Италии, которая сейчас является европейским эпицентром заболеваемости коронавирусом. Медики также наблюдают за людьми, которые контактировали с инфицированными.

Общее количество случаев инфицирования в мире уже превысило 100 тыс. человек, не менее 3 тыс. 405 человек умерли, более 55,5 тыс. выздоровели.

Первых больных новым коронавирусом обнаружили в китайском городе Ухане в декабре 2019 года.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, из-за возможного инфицирования коронавирусом изолировали народного депутата из фракции ОПЗЖ Олега Волошина. Он уже сдал анализы на коронавирус.