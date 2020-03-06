Зростає кількість хворих на новий коронавірус

https://racurs.ua/ua/n134798-koronavirus-u-rosiyi-kilkist-hvoryh-zrosla-vdvichi-karta.html

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У Росії за добу зареєстровано ще шість випадків інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2. З них п’ятеро у Москві, один — у Нижньому Новгороді. Стан усіх цих інфікованих задовільний, хвороба протікає в легкій формі.

Таким чином, загальна кількість виявлених у країні випадків інфікування зросла у понад двічі та сягнула десяти. Про це повідомляє РІА «Новости».

Зазначається, що усі інфіковані впродовж останніх двох тижнів бували в Італії, котра наразі є європейським епіцентром захворюваності на коронавірус. Медики також спостерігають за людьми, котрі контактували з інфікованими.

Загальна кількість випадків інфікування у світі вже перевищила 100 тис. осіб, щонайменше 3 тис. 405 осіб померли, понад 55,5 тис. вилікувалися.

Перших хворих на новий коронавірус виявили в китайському місті Ухані в грудні 2019 року.

«Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)».

Нагадаємо, через можливе інфікування коронавірусом ізолювали народного депутата із фракції ОПЗЖ Олега Волошина. Він вже здав аналізи на коронавірус.