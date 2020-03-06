Олег Волошин. Фото: Facebook

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Ракурс

Нардеп из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин все же останется дома на карантине до следующего четверга. Нардеп утверждает, что результаты тестов, которые были проведены в инфекционном отделении Александровской больницы, не обнаружили у него ни одного вируса респираторной группы.

Однако, Волошин уточнил, что в Украине пока нет эксперсс-тестов на коронавирус, поэтому он останется дома на карантине до следующего четверга. Если результаты взятых проб на коронавирус будут раньше, и они окажутся отрицательными, то Волошин выйдет на работу до указанного срока, сообщил нардеп в Facebook.

Также Волошин отметил, что он общался с депутатом Национальной Ассамблеи Франции Жан-Люком Райтцером всего 30 минут и во время беседы не заметил у француза никаких признаков респираторной инфекции.

Волошин также добавил, что Райтцеру 68 лет и он недавно перенес операцию, поэтому находился в группе риска заражения коронавирусом. Нардеп пожелал Райтцеру скорейшего выздоровления.

Волошин заявил, что был шокирован злорадством некоторых своих политических оппонентов, но при этом пожелал им здоровья и долгих лет жизни. Однако добавил, что он «погуляет на их политических похоронах».