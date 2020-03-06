Олег Волошин. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n134811-nardep-voloshyn-u-mene-nemaie-koronavirusu-prypynit-cey-dykyy-kipish-i-shabash-dokument.html

Ракурс

Нардеп із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Олег Волошин все ж залишиться вдома на карантині до наступного четверга. Нардеп стверджує, що результати тестів, які були проведені в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, не виявили у нього жодного вірусу респіраторної групи.

Однак, Волошин уточнив, що в Україні поки немає експерсс-тестів на коронавірус, тому він залишиться вдома на карантині до наступного четверга. Якщо результати взятих проб на коронавірус будуть раніше, і вони виявляться негативними, то Волошин вийде на роботу до зазначеного терміну, повідомив нардеп у Facebook.

Також Волошин зазначив, що він спілкувався з депутатом Національної Асамблеї Франції Жан-Люком Райтцером всього 30 хвилин і під час бесіди не помітив у француза ніяких ознак респіраторної інфекції.

Волошин також додав, що Райтцеру 68 років і він нещодавно переніс операцію, тому знаходився у групі ризику зараження коронавірусом. Нардеп побажав Райтцеру якнайшвидшого одужання.

Волошин заявив, що був шокований зловтіхою деяких своїх політичних опонентів, але при цьому побажав їм здоров’я і довгих років життя. Однак додав, що він «погуляє на їхніх політичних похоронах».