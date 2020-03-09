Боевики атаковали автомобиль военных медиков. Фото: штаб ООС

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Ракурс

Боевики на Донбассе 9 марта атаковали автомобиль военных медиков одного из подразделений операции Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Талаковка в Донецкой области оккупанты сбросили на крышу авто две гранаты с беспилотного летательного аппарата. На машине при этом была четко видна маркировка эмблемы Красного креста. К счастью, никто из украинских защитников не пострадал. Об этом сегодня сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В ООС заявляют, что оккупанты снова показательно поставили себя вне международных законов.

Такие преступные действия в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение вооруженными формированиями Российской Федерации всеми правилами международного гуманитарного права ведения боевых действий, — отметили в штабе.

Напомним, 8 марта российско-оккупационные войска обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовик украинских военнослужащих, который двигался к позициям одного из подразделений операций Объединенных сил. В результате обстрела погиб один из украинских военнослужащих.