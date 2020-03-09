Бойовики атакували автомобіль військових медиків. Фото: штаб ООС

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Ракурс

Бойовики на Донбасі 9 березня атакували автомобіль військових медиків одного з підрозділів операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Талаківка в Донецькій області окупанти скинули на дах авто дві гранати з безпілотного літального апарату. На машині при цьому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста. На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав. Про це сьогодні повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

В ООС заявляють, що окупанти знову показово поставили себе поза міжнародними законами.

Такі злочинні дії вчергове демонструють зухвале нехтування збройними формуваннями Російської Федерації усіма правилами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій, — зазначили в штабі.

Нагадаємо, 8 березня російсько-окупаційні війська обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажівку українських військовослужбовців, котра рухалася до позицій одного з підрозділів операцій Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілу загинув один із українських військовослужбовців.