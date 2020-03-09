Коронавірус у Чернівцях. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n134890-u-chernivcyah-z-pidozrou-na-koronavirus-gospitalizuvaly-sche-odnogo-cholovika.html

Ракурс

У Чернівцях 9 березня госпіталізували ще одну особу з підозрою на новий коронавірус.

Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, має ознаки інфекційного захворювання. Про це сьогодні повідомила прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

В ОДА відзначили, що раніше до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували шістьох жителів області. Результати тестів були негативними. Крім того, медики досі чекають на результати аналізів чоловіка, якого із підозрою на коронавірус привезли до лікарні 7 березня.

Раніше у МОЗ заявляли, що з початку року надійшло 38 повідомлень про підозру на Covid-19 й було виявлено один позитивний результат. Коронавірус виявили у Чернівцях. Інфікованим виявився чоловік, який повернувся з Італії.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль затвердив новий посилений план боротьби з поширенням в Україні коронавірусної інфекції COVID-19.