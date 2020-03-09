Коронавирус в Черновцах. Фото: Ракурс

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В Черновцах 9 марта госпитализировали еще одного человека с подозрением на новый коронавирус.

У мужчины, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, есть признаки инфекционного заболевания. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

В ОГА отметили, что ранее в инфекционное отделение областной клинической больницы с подозрением на коронавирус госпитализировали шесть жителей области. Результаты тестов были отрицательными. Кроме того, медики до сих пор ждут результаты анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта.

Ранее в Минздраве заявляли, что с начала года поступили 38 сообщений о подозрении на Covid-19 и был выявлен один положительный результат. Коронавирус обнаружили в Черновцах. Инфицированным оказался мужчина, вернувшийся из Италии.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмигаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции COVID-19.