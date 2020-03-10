Светлана Фоменко будет исполнять обязанности министра культуры

https://racurs.ua/n134949-minkult-poluchil-vremennogo-glavu-borodyanskiy-peredal-estafetu-fomenko.html

Ракурс

Министерство культуры Украины получило временного главу — Светлану Фоменко, которая до этого занимала должность первого замглавы профильного ведомства. Напомним, летом прошлого года после формирования Кабмина Алексея Гончарука Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта были реорганизованы в Министерство культуры, молодежи и спорта, которое до 4 марта возглавлял Владимир Бородянский. В это время Светлана Фоменко работала его заместителем.

После отставки правительства Гончарука 4 марта Верховная Рада решила снова реорганизовать Министерство культуры, молодежи и спорта. Министерство молодежи и спорта отдали Вадиму Гутцайту, ранее занимавшему должность помощника депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева и владевшему бизнесом в России. Должность министра культуры с 4 марта оставалась вакантной.

Во вторник, 10 марта, правительство возложило временное исполнение обязанностей министра культуры на Светлану Фоменко. Известно, что Фоменко в 2004—2006 годах занимала должность советника директора гендирекции Киевского горсовета по обслуживанию иностранных представителей. С марта 2007 года работала главным специалистом, с 2008 года — начальником отдела международного сотрудничества и европейской интеграции управления международных связей аппарата КГГА. С 2013 года — начальником управления международного сотрудничества Министерства культуры Украины. С августа по декабрь 2014 года Фоменко была заместителем министра культуры Украины по вопросам европейской интеграции. С 2015 года — помощником-консультантом депутата Еленского.