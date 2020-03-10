Світлана Фоменко виконуватиме обов’язки міністра культури

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Міністерство культури України отримало тимчасову очільницю — Світлану Фоменко, яка до цього обіймала посаду першого заступника глави профільного відомства. Нагадаємо, торік влітку після формування Кабміну Олексія Гончарука Міністерство культури та Міністерство молоді та спорту були реорганізовані у Міністерство культури, молоді та спорту, яке до 4 березня очолював Володимир Бородянський. У цей час Світлана Фоменко працювала його заступником.

Водночас після відставки уряду Гончарука 4 березня Верховна Рада вирішила знову реорганізувати Міністерство культури, молоді та спорту. Міністерство молоді та спорту віддали Вадиму Гутцайту, котрий раніше обіймав посаду помічника депутата від Партії регіонів Ельбруса Тедєєва та володів бізнесом у Росії. Посада міністра культури з 4 березня залишалася вакантною.

У вівторок, 10 березня, уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра культури на Світлану Фоменко. Відомо, що Фоменко у 2004−2006 роках обіймала посаду радника директора генеральної дирекції Київської міськради з обслуговування іноземних представників. З березня 2007 року працювала головним спеціалістом, з 2008 року — начальником відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції управління міжнародних зв’язків апарату КМДА. З 2013 року — начальником управління міжнародного співробітництва Міністерства культури України. З серпня по грудень 2014 року Фоменко була заступником міністра культури України з питань європейської інтеграції. З 2015 року — помічником-консультантом депутата Єленського.