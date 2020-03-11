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Ракурс
Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки. Фото: Власно.info

Боевики накрыли огнем жилые кварталы Марьинки, под обстрел попала местная школа

11 мар 2020, 11:52
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В Донецкой области российские оккупанты продолжают осуществлять вооруженные провокации.

Боевики обстреляли жилой квартал в окрестностях Марьинки из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. Под обстрел попала местная общеобразовательная школа № 2. Об этом 11 марта сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Во время атаки российского агрессора в школе находились ученики — дети младших классов, которые остались в группе продленного дня и учащиеся, которые остались на седьмой урок. Учителя быстро сумели эвакуировать школьников в бомбоубежище.

После обстрела полицейские вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. К счастью, никто не пострадал в результате обстрела.

Напомним, 10 марта пророссийские боевики обстреляли интернат в Марьинке. Администрация заведения была вынуждена эвакуировать воспитанников в подвальные помещения. Потом детей отправили по домам.

Источник: Ракурс


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