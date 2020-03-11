Бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки. Фото: Власно.info

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У Донецькій області російські окупанти котре продовжують здійснювати збройні провокації.

Бойовики обстріляли житловий квартал на околицях Мар’їнки зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Під обстріл потрапила місцева загальноосвітня школа № 2. Про це 11 березня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Під час атаки російського агресора в школі перебували учні — діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня та учні, які залишилися на сьомий урок. Вчителі швидко зуміли евакувати школярів до бомбосховища.

Після обстрілу поліцейські вивезли учнів та персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках. На щастя, ніхто не постраждав внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, 10 березня проросійські бойовики обстріляли інтернат у Мар’їнці. Адміністрація закладу була змушена евакуювати вихованців у підвальні приміщення. Згодом дітей відправили по домівках.