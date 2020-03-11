Представлен новый глава Сумской ОГАhttps://racurs.ua/n135018-predstavlen-novyy-glava-sumskoy-oga.htmlРакурс
Новым главой Сумской облгосадминистрации назначен Роман Грищенко. До этого должность временно исполняющей обязанности главы Сумской ОГА занимала Ирина Купрейчик. Указ о назначении Грищенко был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 11 марта.
Представил нового главу Сумской ОГА по поручению Зеленского первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Трофимов вручил Грищенко удостоверение, а также озвучил приоритетные задачи, на решении которых должен сконцентрировать свои усилия новый глава Сумской ОГА.
Среди наиболее приоритетных задач были названы ремонт дорог, а также повышение инвестиционной привлекательности региона.
Со своей стороны Грищенко поблагодарил президента за оказанное доверие, а также заявил, что продолжит проводить в Сумской области жизненно необходимые реформы.
Следует отметить, что Грищенко с апреля 2018 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона. До этого он занимал должность военного прокурора Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры Грищенко проработал более 13 лет.