Роман Грищенко. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n135018-predstavlen-novyy-glava-sumskoy-oga.html

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Новым главой Сумской облгосадминистрации назначен Роман Грищенко. До этого должность временно исполняющей обязанности главы Сумской ОГА занимала Ирина Купрейчик. Указ о назначении Грищенко был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 11 марта.

Представил нового главу Сумской ОГА по поручению Зеленского первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Трофимов вручил Грищенко удостоверение, а также озвучил приоритетные задачи, на решении которых должен сконцентрировать свои усилия новый глава Сумской ОГА.

Среди наиболее приоритетных задач были названы ремонт дорог, а также повышение инвестиционной привлекательности региона.

Со своей стороны Грищенко поблагодарил президента за оказанное доверие, а также заявил, что продолжит проводить в Сумской области жизненно необходимые реформы.

Следует отметить, что Грищенко с апреля 2018 года работал военным прокурором Харьковского гарнизона. До этого он занимал должность военного прокурора Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры Грищенко проработал более 13 лет.