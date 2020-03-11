Роман Грищенко. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n135018-predstavlenyy-novyy-golova-sumskoyi-oda.html

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Новим головою Сумської облдержадміністрації призначений Роман Грищенко. До цього посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Сумської ОДА займала Ірина Купрейчик. Указ про призначення Грищенка був підписаний президентом України Володимиром Зеленським 11 березня.

Представив нового голову Сумської ОДА за дорученням Зеленського перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофімов, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Трофімов вручив Грищенку посвідчення, а також озвучив пріоритетні завдання, на вирішенні яких повинен сконцентрувати свої зусилля новий голова Сумської ОДА.

Серед найбільш пріоритетних завдань були названі ремонт доріг, а також підвищення інвестиційної привабливості регіону.

Зі свого боку Грищенко подякував президенту за довіру, а також заявив, що продовжить проводити в Сумській області життєво необхідні реформи.

Слід зазначити, що Грищенко з квітня 2018 року працював військовим прокурором Харківського гарнізону. До цього він обіймав посаду військового прокурора Київського гарнізону. В органах військової прокуратури Грищенко пропрацював понад 13 років.