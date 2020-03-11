Пенсия. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n135019-slugi-naroda-obeschaut-vozvratit-pensii-za-vyslugu-let.html

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Пенсия за выслугу лет возвращается и первыми, кто сможет воспользоваться данным правом, будут работники железной дороги. Данное право предусмотрено законопроектом № 2617, который сейчас рассматривается в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Об этом заявила председатель комитета Галина Третьякова, пишет «Слуга народа» в Facebook.

Право на пенсию за выслугу лет будут иметь люди, которые работают в тяжелых условиях, отрицательно сказывающихся на состоянии их здоровья до достижения пенсионного возраста.

Пенсия за выслугу лет будет обеспечиваться за счет индивидуальных пенсионных накоплений работников отдельных профессий, сформированных в Пенсионном фонде в течение их трудовой деятельности.

По мнению Третьяковой, на данном этапе необходимо создавать надлежащие условия труда, достойную оплату и беспокоиться о пенсионном обеспечении людей.

Это позволит создать новые механизмы для роста соцзащиты населения и не опустошать бюджет страны.