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Ракурс
Пенсія. Фото: NewsOne

«Слуги народу» обіцяють повернути пенсії за вислугу років

11 бер 2020, 21:53
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Пенсія за вислугу років повертається і першими, хто зможе скористатися даним правом, будуть працівники залізниці. Дане право передбачено законопроектом № 2617, який зараз розглядається в комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Про це заявила голова комітету Галина Третьякова, пише «Слуга народу» в Facebook.

Право на пенсію за вислугу років будуть мати люди, які працюють у важких умовах, що негативно позначаються на стані їхнього здоров’я до досягнення пенсійного віку.

Пенсія за вислугу років буде забезпечуватися за рахунок індивідуальних пенсійних накопичень працівників окремих професій, сформованих в Пенсійному фонді протягом їхньої трудової діяльності.

На думку Третьякової, на даному етапі необхідно створювати належні умови праці, гідну оплату і турбуватися про пенсійне забезпечення людей.

Це дозволить створити нові механізми для зростання соцзахисту населення і не спустошувати бюджет країни.

Джерело: Ракурс


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