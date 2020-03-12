Коронавирус в США: адвокат заразил 50 жителей Нью-Йорка

Адвокат заразил 50 жителей Нью-Йорка. Фото: Цензор.НЕТ

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Коронавирус в Нью-Йорке диагностировали у 50 человек после общения с пожилым адвокатом, который живет в пригороде, а работает близ городского центрального вокзала.

Именно этот адвокат стал первым инфицированным коронавирусом в мегаполисе. Специалисты предполагают, что сначала у мужчины было другое респираторное заболевание, поэтому он был более уязвимым к коронавирусной инфекции и в конечном итоге подхватил ее, сообщает телеканал CNN.

Через два дня после обнаружения SARS-CoV-2 у адвоката коронавирус был подтвержден у всех членов его семьи — сына, дочери и жены. Также заразился сосед, который подвозил его на своем авто.

5 марта коронавирус в Нью-Йорке обнаружили еще у восьми человек, контактировавших с больным адвокатом, а 6 марта — у членов еврейской общины, в которую входит инфицированный, двух друзей мужчины и персонала в баре, в котором он отдыхал. 7 марта коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 других людей, которые жили недалеко от адвоката, а 8 марта стало известно о 12 новых случаях.

Всего к 10 марта в городе были зафиксированы 108 случаев коронавируса.

Напомним, США с завтрашнего дня, 13 марта, вводят запрет на въезд из стран Европы в связи со вспышкой коронавируса. Такое ограничение будет действовать 30 дней. По словам президента США Дональда Трампа, это решение обусловлено тем, что Евросоюз не смог принять достаточно мер для предотвращения распространения коронавируса.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что США прекращают авиасообщение со странами Шенгенской зоны (всего 26 стран), а также запрещают въезд иностранцам, которые находились в этих странах в предыдущие 14 дней. Поскольку Украина не входит в Шенген, а желающие въехать в США украинцы не посещали «шенгенские» страны, то запрет на них не распространяется. Их ждет только усиленный контроль.

Сейчас в мире подтверждены 126 тыс. 258 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,6 тыс. инфицированных умерли. В Соединенных Штатах коронавирус обнаружен у 1 тыс. 162 человек, умерли 37 человек.