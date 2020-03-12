Коронавірус у США: адвокат заразив 50 жителів Нью-Йорка

Адвокат заразив 50 жителів Нью-Йорка. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Коронавірус у Нью-Йорку діагностували у 50 осіб після спілкування з літнім адвокатом, який мешкає в передмісті, а працює поблизу міського центрального вокзалу.

Саме цей адвокат став першим інфікованим коронавірусом у мегаполісі. Спеціалісти припускають, що спершу в чоловіка було інше респіраторне захворювання, через це він був більш уразливим для коронавірусної інфекції і зрештою підхопив її, повідомляє телеканал CNN.

Через два дні після виявлення SARS-CoV-2 в адвоката коронавірус був підтверджений у всіх членів його сім’ї — сина, доньки та дружини. Також заразився сусід, який підвозив його на своєму авто.

5 березня коронавірус у Нью-Йорку виявили ще у восьми осіб, які контактували з хворим адвокатом, а 6 березня — у членів єврейської громади, в якій перебував інфікований, двох друзів чоловіка та персоналу в барі, в якому він відпочивав. 7 березня коронавірусну інфекцію підтвердили у 23 інших людей, які мешкали недалеко від адвоката, а 8 березня стало відомо про ще 12 випадків.

Загалом до 10 березня в місті було зафіксовано 108 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, США з завтрашнього дня, 13 березня, вводять заборону на в’їзд із країн Європи у зв’язку зі спалахом коронавірусу. Таке обмеження діятиме 30 днів. За словами президента США Дональда Трампа, це рішення зумовлене тим, що Євросоюз не зміг вжити достатньо заходів для запобігання поширенню коронавірусу.

У Міністерстві закордонних справ України уточнили, що США припиняють авіасполучення з країнами Шенгенської зони (всього 26 країн), а також забороняють в’їзд іноземцям, які перебували у цих країнах у попередні 14 днів. Оскільки Україна не входить до Шенгену, а охочі в’їхати до США українці не відвідували «шенгенські» країни, то заборона на них не поширюється. На них чекає лише посилений контроль.

Наразі в світі підтверджено 126 тис. 258 випадків зараження на коронавірус SARS-CoV-2. Понад 4,6 тис. інфікованих померли. У Сполучених Штатах коронавірус виявлено в 1 тис. 162 осіб, померли 37 людей.