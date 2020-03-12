УЄФА. Фото: Чемпіон

https://racurs.ua/ua/n135078-koronavirus-uiefa-planuie-perenesty-ievro-2020-na-2021-rik-zmi.html

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УЄФА наступного тижня може оголосити про припинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи у зв’язку з пандемією коронавірусу. Також може бути оголошено про перенесення Євро-2020 на 2021 рік.

Все повинно вирішитися під час відеоконференції, яка пройде наступного вівторка, 17 березня, повідомляє L’Equipe.

Під час відеоконференції буде обговорюватися реакція європейського футболу на поширення коронавірусу.

УЄФА сьогодні запросив представників своїх 55 асоціацій, членів правління Асоціації європейських клубів, представників європейських ліг і профспілки гравців FIFPro взяти участь у відеоконференції, щоб обговорити ситуацію, що склалася з пандемією коронавірусу.

За інформацією L’Equipe, УЄФА повинен під час відеоконференції внести пропозицію про призупинення Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також перенесення Євро-2020 на 2021 рік. Як відомо, відбіркові матчі Євро-2020 повинні початися наприкінці березня, але через коронавірус це навряд чи вдасться зробити.

Однак, для переносу Євро-2020 на 2021 рік УЄФА повинен узгодити це питання з FIFA, який планує проведення клубного чемпіонату світу влітку 2021 року.

Крім того, національні чемпіонати також повинні бути перервані, навіть якщо вони не організовані безпосередньо УЄФА.