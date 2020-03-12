УЕФА. Фото: Чемпион

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УЕФА на следующей неделе может объявить о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы в связи с пандемией коронавируса. Также может быть объявлено о переносе Евро-2020 на 2021 год.

Все должно решиться во время видеоконференции, которая пройдет в следующий вторник 17 марта, сообщает L’Equipe.

Во время видеоконференции будет обсуждаться реакция европейского футбола на распространение коронавируса.

УЕФА сегодня пригласил представителей своих 55 ассоциаций, членов правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса.

По информации L’Equipe, УЕФА должен во время видеоконференции внести предложение о приостановлении Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе Евро-2020 на 2021 год. Как известно, отборочные матчи Евро-2020 должны начаться в конце марта, но из-за коронавируса это вряд ли удастся сделать.

Однако, для переноса Евро-2020 на 2021 год УЕФА должен согласовать данный вопрос с FIFA, который планирует проведение клубного чемпионата мира летом 2021 года.

Кроме того, национальные чемпионаты также должны быть прерваны, даже если они не организованы УЕФА напрямую.