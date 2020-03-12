Зеленский назначил экс-министра соцполитики заместителем Ермака. Фото: Главком

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Владимир Зеленский, президент Украины, не оставил главу Офиса президента Андрея Ермака без заместителя. На эту должность он назначил бывшего министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую.

Указ о назначении Соколовской он подписал 12 марта. Об этом сообщается на сайте президента.

Юлия Соколовская занимала должность министра социальной политики с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. Она ушла в отставку вместе с другими министрами после того, как Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука.

В государственных органах Соколовская начала работать в 2009 году, став начальником отдела организационной и аналитической работы Департамента экономики и инвестиций КГГА. В 2014 году была назначена директором департамента документооборота Минэкономики.

В 2016 году Соколовская перешла на работу в Минфин, где возглавила департамент расходов бюджета социальной сферы, занимался вопросами финансирования сферы здравоохранения, спорта и молодежи.

Напомним, бывший шеф-редактор L’Officiel Online Даша Заривная стала пресс-секретарем главы Офиса президента Андрея Ермака.