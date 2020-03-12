Зеленський призначив екс-міністра соцполітики заступником Єрмака. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n135085-bez-roboty-ne-zalyshyv-zelenskyy-pryznachyv-eks-ministra-socpolityky-zastupnykom-iermaka.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, не залишив главу Офісу президента Андрія Єрмака без заступника. На цю посаду він призначив колишнього міністра соціальної політики України Юлію Соколовську.

Указ про призначення Соколовської він підписав 12 березня. Про це повідомляється на сайті президента.

Юлія Соколовська займала посаду міністра соціальної політики з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року. Вона пішла у відставку разом з іншими міністрами після того, як Верховна Рада проголосувала за відставку Олексія Гончарука.

У державних органах Соколовська почала працювати в 2009 році, ставши начальником відділу організаційної та аналітичної роботи Департаменту економіки та інвестицій КМДА. У 2014 році була призначена директором департаменту документообігу Мінекономіки.

У 2016 році Соколовська перейшла на роботу в Мінфін, де очолила департамент витрат бюджету соціальної сфери. Вона займалася питаннями фінансування сфери охорони здоров’я, спорту та молоді.

Нагадаємо, колишній шеф-редактор L’Officiel Online Даша Зарівна стала прес-секретарем глави Офісу президента Андрія Єрмака.