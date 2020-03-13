Похищение Луценко и Вербицкого: арестован второй подозреваемый

Ивана Новотного арестовали до 10 мая, фото: The Insider

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Ракурс

Печерский райсуд Киева арестовал до 10 мая Ивана Новотного — второго подозреваемого по делу о похищении и пытках участников Революции достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Новотного задержали 12 марта, сообщает издание The Insider.

Отмечается, что адвокат Новотного утверждал, что подзащитному, который в то время был безработным, во время событий Евромайдан предложили работу простого охранника, а о том, кого нужно будет охранять — не уточнялось.

Он честно отработал, честно положил деньги в карман. Это что преступление? — заявил адвокат.

В то же время прокурор заявила, что Новотны за его работу предлагали 8 тыс. грн оплаты, а также еще 8 тыс. грн на жилье в Киеве.

Сам Новотный в суде свою причастность к похищению Луценко и Вербицкого отрицал.

По его словам, он не знал, к какой работе его привлекли.

Луценко и Вербицкого в ночь на 21 января 2014 года похитили из офтальмологического отделения Александровской больницы в Киеве. Туда Вербицкого, у которого была травма глаза, привез Луценко.

После похищения активистов пытали, Вербицкий из-за полученных травм и переохлаждения умер. Его тело нашли в окрестностях села Гнедин Бориспольского района Киевской области.

Напомним, вчера Печерский райсуд Киева отправил на два месяца в СИЗО еще одного задержанного по этому делу — Сергея Мыслывого.