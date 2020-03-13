Викрадення Луценка та Вербицького: заарештовано другого підозрюваного

Івана Новотного заарештували до 10 травня, фото: The Insider

https://racurs.ua/ua/n135115-vykradennya-lucenka-ta-verbyckogo-zaareshtovano-drugogo-pidozruvanogo.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва заарештував до 10 травня Івана Новотного — другого підозрюваного у справі про викрадення та катування учасників Революції гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Новотного затримали 12 березня, повідомляє видання The Insider.

Зазначається, що адвокат Новотного стверджував, що підзахисному, який в той час був безробітним, під час подій Євромайдану запропонували роботу простого охоронця, а про те, кого потрібно буде охороняти — не уточнялося.

Він чесно відпрацював, чесно поклав гроші у кишеню. Це що злочин? — заявив адвокат.

Водночас прокурор заявила, що Новотному за його роботу пропонували 8 тис. грн оплати, а також ще 8 тис. грн на житло в Києві.

Сам Новотний у суді свою причетність до викрадення Луценка та Вербицького заперечував.

За його словами, він не знав, до якої роботи його залучили.

Луценка та Вербицького у ніч на 21 січня 2014 року викрали з офтальмологічного відділення Олександрівської лікарні в Києві. Туди Вербицького, в якого була травма ока, привіз Луценко.

Після викрадення активістів катували, Вербицький через отримані травми та переохолодження помер. Його тіло знайшли в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області.

Нагадаємо, вчора Печерський райсуд Києва відправив на два місяці до СІЗО ще одного затриманого у цій справі — Сергія Мисливого.